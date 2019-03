Veel vragen, weinig antwoorden bij De Lutte

Voor Robin Klijnstra is een vroegtijdig einde gekomen aan het trainerschap bij De Lutte. De oefenmeester mag het seizoen niet afmaken bij de vijfdeklasser. Waarom het tot een breuk is gekomen? Op die vraag wil niemand een antwoord geven. De aanvoerder, technische commissie en de vertrokken trainer zelf verwijzen allemaal door naar voorzitter John Meijerink. Hij is namens de club de spreekbuis inzake het vertrek van Klijnstra. Meijerink wil wel iets uitgebreider op het afscheid ingaan. Maar hij voelt er niets voor om inhoudelijke vragen daarover te beantwoorden. "Het is in goed overleg gegaan. Zonder ruzie. Klijnstra is niet ontslagen", zegt Meijerink.