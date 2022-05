Veelscorende Van der Weide van HSC’21 naar DETO

Van der Weide (27) scoort met name de laatste tijd aan de lopende band voor zondagderdedivisionist HSC’21. In totaal staat de teller nu op veertien treffers. HSC’21 is door een sterke serie opgeklommen naar de negende plek in de derde divisie en doet volop mee om de derde periodetitel. Zijn nieuwe club DETO kent een prima seizoen in de hoofdklasse en staat in de subtop (vijfde).