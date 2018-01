Veld van Luctor dramatisch: 'Als je er koeien op zet, is het ook goed'

'Supporters RKZVC komen met 100 tractoren naar Longa'

9:24 LICHTENVOORDE - De voorzitters van Longa'30 en buurman RKZVC moeten zich melden in het gemeentehuis in Lichtenvoorde in aanloop naar de derby op zaterdag 3 maart. "Ik heb ooit gezegd dat de wedstrijd niet op zaterdagavond kan worden gespeeld, omdat de boeren in Zieuwent dan moeten melken", aldus Longa'30-voorzitter Marcel Eekelder. "Mijn collega Johnny Cuppers van RKZVC heeft nu tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zieuwent de leden opgeroepen om allemaal met de tractor naar Lichtenvoorde te komen. Ze willen met 100 tractoren komen."