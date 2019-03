Verdediger Baysoy van Excelsior’31 naar SVZW

Voorzitter Quick’20 na vertrek coach: ‘Er moest iets gebeuren’

27 maart OLDENZAAL - ,,We zitten in een fase waarin we te veel steken laten vallen en daar moeten we snel uit zien te komen. Dat kan alleen met een goed resultaat”, zei Quick’20-trainer Michel Steggink maandag in deze krant. Het bleken z’n laatste woorden als coach van de voetbalclub, Quick besloot maandagavond de samenwerking per direct te beëindigen.