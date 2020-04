Verdediger Snelders van Excelsior’31 naar oude club Quick’20

Jeugdvoet­bal: niet bij elkaar, maar toch ‘samen’ trainen

21 april Uitgerekend in de mooiste tijd van het jaar om te voetballen is het door het coronavirus stil op de sportvelden. Om jeugdspelers toch bezig te houden besloot VTON (Voetbal Technische Ontwikkelingen Nederland) een oefensessie voor thuis in elkaar te zetten.