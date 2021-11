Verhitte stadsderby had alles, behalve een winnaar

Uit een busje aan de buitenkant van de omheining van het Diekman complex kwam zaterdag een statafel tevoorschijn. De nootjes en biertjes werden vrolijk klaargezet. ‘Je moet wat hè’ riepen wat Sportclub Enschede-supporters gekscherend van over de omheining. En dus was er toch nog een beetje publiek bij de derby. Hoewel SC Enschede met die toeschouwers op afstand in de meerderheid was, groeit de oudste voetbalclub van Nederland toch echt rapper dan de buren. PW telt op dit moment ruim 250 actieve leden, SC Enschede heeft 150 voetballende leden. Harrie Balke, oud-voorzitter en clubman in hart en nieren bij PW, heeft wel een verklaring voor die stijging. „De sfeer bij onze club is gewoon goed, hier gaat het niet om of je goed kan voetballen. We vinden het vooral belangrijk als je betrokken bent.”