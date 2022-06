Verslagen amateurvoetbal (zondag): Achilles’12, Reutum, Fleringen en Manderveen vieren feest na promotie

Voor een plek in de 1e klasse

Union - Achilles’12 1-3 (0-0). Weierink 0-1 en 0-2, Salem 1-2, Smit 1-3 (eigen doelpunt).

Achilles’12 is gepromoveerd en zal volgend seizoen, wanneer de ploeg van het zaterdagvoetbal overstapt, uitkomen in de eerste klasse. De ploeg van trainer Omar Wennink mocht de nacompetitie in doordat het op basis van de eindstand een periodetitel overnam en wist achtereenvolgens BVC’12 en Bon Boys te verslaan, waarna in de eindstrijd Union wachtte.

De finalewedstrijd, die in Warnsveld werd gespeeld, was meer spannend dan goed. Al na een minuut spelen raakte de ploeg uit Gelderland de paal maar in het vervolg was het spelbeeld vooral rommelig. Na een tactische omzetting in de rust kreeg Achilles’12 na de hervatting meer grip. Na een goed lopende aanval beloonde Jorik Weierink het overwicht met een verdiende voorsprong. Diezelfde Weierink kopte de Hengelose ploeg een kwartier voor tijd naar 0-2, waarna de wedstrijd beslist leek. Maar Union kwam niet veel later terug tot 1-2 waarna Achilles ineens onder druk kwam te staan. De ploeg wist geen bal meer vast te houden en Union rook haar kans. Maar met kunst- en vliegwerk hield Achilles stand. In de slotminuut werd het bovendien nog 1-3 toen Union-aanvoerder Smit een voorzet van Badr Hamdaoui binnenschoot waarna promotie een feit werd.