Verslagen amateurvoetbal zondag

Tweede klasse J

Vogido – MVV’29 4-1 (2-1). Dilling 1-0 en 2-0, Lesker 2-1, Verschoor 3-1, Veneziano 4-1.

Voor de derde keer op rij wist Vogido te winnen en daarmee lijkt de ploeg van trainer Arno Leppink verzekerd van lijsbehoud. Binnen tien minuten kwam de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong en daarmee liep MVV’29 gelijk achter de feiten aan. Via Ramon Lesker kwamen de geplaagde gasten vlak voor rust nog wel terug, maar miscommunicatie achterin leidde de 3-1 in. Jeugdspeler Luca Veneziano besliste in de slotfase het duel.

Derde klasse A

KOSC - Sportclub Enschede 3-0 (3-0). Weierink 1-0 en 2-0 (pen.), Nijhuis 3-0.

Het werd een gemakkelijke middag voor KOSC en dat was gezien de stand op de ranglijst verrassend. Halverwege de eerste helft scoorde de thuisploeg in twee minuten tijd twee keer nadat het eenvoudig door de defensie van Sportclub Enschede kon voetballen. De bezoekers maakten geen enkele indruk en speelden met een slappe instelling. KOSC won zodoende zeker op inzet verdiend. KOSC-oefenmeester Peter de Vries: ,,Het was zaak door de eerste fase na rust te komen met die 3-0 voorsprong, maar we zijn geen moment in de problemen geweest. Dat is gezien drie schorsingen in de achterhoede een compliment waard.”

Eilermark - Reutum 3-1 (0-0). Prates do Vale 1-0, Mark Morskieft 1-1 (pen.), Kerem Hayta 2-1, Agca 3-1.

Eilermark won en kwam weer naast Reutum op de ranglijst. Op de zege voor de thuisploeg viel niets af te dingen, want voetballend was Eilermark de meerdere van Reutum. In de eerste helft ontbrak het nog aan een goede eindpass, maar na rust opende Guilherme Prates do Vale al snel de score na een fraaie actie en dito stift in de verre hoek: 1-0. Een wel erg gemakkelijk gegeven strafschop bracht Reutum terug in de wedstrijd (1-1), maar binnen twee minuten herstelde Kerem Hayta de voorsprong: 2-1. De 3-1 viel in de slotfase. Reutum-trainer Mark Wijnreder: ,,Wij hadden recht op niets vandaag. Onze organisatie was wel redelijk, maar als je geen enkel duel en tweede ballen wint, dan kun je stellen dat Eilermark snapte waar het om ging en wij niet. Mijn spelers kijken elkaar nu nog appelig aan in de kleedkamer.”

Vierde klasse B

EMOS – Bentelo 2-1 (1-1). Van Loon 1-0, Lubberink 1-1, Heskamp 2-1.

In een wedstrijd met weinig kansen was EMOS het meest effectief. Maikel van Loon opende de score voor rust, maar Sten Lubberink trok de stand nog voor het half uur gelijk. In de tweede helft, na ruim een uur voetbal, scoorde Bart Heskamp de 2-1 voor de thuisploeg en die voorsprong gaf EMOS daarna niet meer weg.

Vijfde klasse A

Manderveen - Fleringen 2-3 (1-1). Poppink 0-1, Wesselink 1-1, T. Koopman 1-2, Horst 2-2, T. Koopman 2-3.

Fleringen was in de felle derby de betere ploeg. De ploeg kreeg meteen na de 0-1 kansen op meer, maar het effectieve Manderveen kon vlak voor rust langszij komen. Na de hervatting bleef het lang spannend. Uiteindelijk haalde Fleringen op basis van individuele kwaliteit de overwinning binnen.

Vijfde klasse B

Haaksbergen - EGVV 0-1 (0-0). Hilhorst 0-1.

EGVV was de betere ploeg, maar kon dit lange tijd niet in doelpunten uitdrukken. Na een uur zette Matthias Hilhorst EGVV alsnog op voorsprong. Haaksbergen opende hierna een slotoffensief. Door de ruimtes die de thuisclub hierbij liet vallen, kreeg EGVV nog de grootste kans op een doelpunt.

DEO - Bredevoort 1-0 (0-0). Tackenkamp 1-0.