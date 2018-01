Verwachtingen bij Blauw Wit'66 en trainer Alex Hengeveld niet uitgekomen

HOLTEN - Hij is pas een paar maanden in dienst, maar trainer Alex Hengeveld vertrekt al na één jaar bij Blauw Wit'66.

Enthousiastme

Met veel enthousiasme begon Alex Hengeveld dit seizoen aan zijn nieuwe klus bij tweedeklasser Blauw Wit'66. De oefenmeester uit Heino ging in Holten aan de slag als hoofdtrainer en hoofd jeugdopleiding, maar van een lange samenwerking zal geen sprake zijn. Na afloop van dit seizoen zit de klus er alweer op.

Mineur

De Sallander wil nu een afscheid in mineur voorkomen, maar dat wordt nog een hels karwei. Zijn gehavende ploeg verkeert in degradatienood. De eerste competitiewedstrijd na de winterstop geeft geen aanleiding met zelfvertrouwen naar de komende weken te kijken. Tegenstander Hulzense Boys had geen kind aan Blauw Wit'66. De geplaagde formatie van Hengeveld verloor met liefst 7-1. En dan mag de thuisploeg nóg de handen dichtknijpen.

Zaalvoetballer

Bij Blauw Wit is de personele nood hoog. Trainer Hengeveld was zaterdag zelfs genoodzaakt een beroep te doen op een zaalvoetballer: na rust kwam Arjan Aanstoot in het veld voor Patrick Bolink. "Hij is al drie of vier jaar geleden gestopt als speler bij het eerste elftal", aldus Bolink. Centraal achterin moest de zaalvoetballer zijn steentje bijdragen om een afgang te voorkomen.

"We moeten roeien met de riemen die we hebben", zei Hengeveld. Het liefst spreekt hij niet over de afwezige spelers, wil niet te veel informatie prijsgeven. Daar is Blauw Wit volgens hem niet bij gebaat. "Maar de spoeling is dun. We doen stinkend ons best. Meer kunnen we niet doen."

Afscheid