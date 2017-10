Victoria'28 al in de problemen: nul goals voor na drie duels

Offday Dat Victoria'28 na 270 minuten voetbal dit seizoen nog geen enkel doelpunt heeft weten te maken, baart de captain wel zorgen. ,,Wat kunnen we eraan doen? Ja.. Veel trainen en proberen het spel te verbeteren. Hij moet vanzelf een keer vallen. Daarna gaat het vanzelf wel weer lopen, dat kan niet anders. Dit was een totale offday."

Genoeg kwaliteit

Ondanks de zware afstraffing is Hesselink ervan overtuigd dat zijn ploeg genoeg kwaliteiten heeft om te overleven in de tweede klasse J. "Tegen Overwetering en Robur et Velocitas speelden we helemaal niet verkeerd. Ik denk dat we toen meer verdienden. Daarom vind ik ook niet dat wij dé degradatiekandidaat zijn in deze klasse."