Victoria'28 gedegradeerd na 6-0 verlies tegen NEO

De Enschedese ploeg bungelt al het hele seizoen onderaan in de derde klasse A. Het puntentotaal staat op vier en daar kwam vrijdag geen verandering in. NEO won met 6-0 en heeft daardoor nog titelkansen. Daarvoor kan het de komende weken nog de strijd aangaan met Eilermark.

Opmerkelijk in het inhaalprogramma was de 2-1 zege van Losser bij DSVD. De ploeg van Gerard Bos kan daardoor de nacompetitie nog altijd ontlopen. Maar dan moet het blijven winnen in de laatste wedstrijden.