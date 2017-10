Video: Jorn Hegeman schiet Hulzense Boys naar eerste thuiszege sinds oktober 2016

Doelpuntenmaker van de 1-0, Machiel van Keulen: "We hebben de wedstrijd vandaag zeer volwassen uitgespeeld, maar dat moeten we eigenlijk nog veel vaker doen. Op het eind moet die bal gewoon het dak op of zelfs de parkeerplaats op, de drie punten moet je dan veilig stellen."

Spits

Van Keulen hoopt dit jaar weer belangrijk te zijn voor zijn ploeg. Na het vertrek van veel sterkhouders is de voormalig speler van SVZW dit seizoen nog een van de weinige dertigers in de selectie. Deze zaterdag wordt Van Keulen, van origine verdediger, zelfs in de spits gezet, vanwege de vele blessures en het tekort aan kwaliteit. Meteen met succes: vlak na rust scoort hij met het hoofd op schitterende wijze de 1-0.

"Voorin missen we nog echt een aanspeelpunt, zoals Menno Kamphuis dat de afgelopen jaren was. Zijn vertrek is echt een zwaar gemis", zegt Van Keulen. "Of ik nu voortaan in de spits moet? Ach, als we daardoor in het vervolg wel punten pakken lijkt met dat een heel goed plan."