Vierdeklasser Delden laat niets aan toeval over voor derby

Delden wil revanche en laat niets aan het toeval over in aanloop naar de derby. Het team van hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos zal zich zondagochtend op tijd verzamelen bij het Aparthotel in Delden, waarna de ploeg in alle rust precies 3 uur voor de wedstrijd een professionele sportmaaltijd zullen nuttigen. Delden zal ’s middags per bus ‘de lange reis’ richting het sportpark van Rood Zwart maken.