Vierdeklasser uit Borculo wil kampioen worden: ‘Reünie hoort thuis in derde klasse’

Bijna alle wedstrijden die zaterdag of zondag worden ingehaald, gingen in de afgelopen weken niet door vanwege één of meerdere coronabesmettingen. Bij de topper Reünie tegen Markelo was corona niet de oorzaak van de afgelasting. Zondag 3 oktober zouden de teams elkaar treffen op sportpark De Wildbaan, maar omdat het de nacht voorafgaand aan het duel zoveel regende in Borculo, bleek het hoofdveld (gras) onbespeelbaar. „Dat gebeurt hier af en toe, zeker in deze maanden”, weet doelman en aanvoerder Niels Janssen (30).