Vios Beltrum dicht bij stunt tegen Grol

GROENLO - In een bij vlagen adembenemend spektakelstuk heeft Grol zaterdagavond in de derde klasse C met 3-3 gelijkgespeeld tegen Vios Beltrum.

Duizend toeschouwers zagen in de stromende regen het Groenlose Grol in een enerverende partij op een 2-0 voorsprong komen door Wouter Rexwinkel. Een gemakkelijk gegeven strafschop werd in de extra tijd door Freek Helmers benut: 2-1.

Na de pauze knokten de gasten zich knap terug. Door een doelpunt van Bob Groot Kormelink en een eigen treffer van Grol-verdediger Bjorn te Braake kwam Vios op 2-3. Tussendoor kreeg de Beltrumse verdediger Boet Leemreize een rode kaart. In de 89ste minuut zorgde de Grolse topscorer Mart Zieverink voor gerechtigheid: 3-3.

Vios Beltrum-trainer Manfred Graven was na afloop trots op zijn manschappen. ,,De jongens hebben alles gegeven. De beleving was optimaal. We roken even aan een stunt, maar deze 3-3 was het maximaal haalbare voor ons. Voor hetzelfde geld was het 6-6 geworden.”

Zieverink was blij met de bevrijdende gelijkmaker. ,,Ik had al vier wedstrijden op rij niet meer gescoord. We zijn nog niet de ploeg die de eerste zes wedstrijden zo goed functioneerde, maar we gaan wel de goede kant op.”