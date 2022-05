Voetbalclub Holten wil volgend seizoen van derde klasse-niveau zijn: ‘We moeten nu kampioen worden’

Op de clubsite van Holten verscheen zondagavond het wedstrijdverslag van het duel tegen SDOL. ‘Holten nog één zege verwijderd van de titel’, kopte de site na de 3-0 zege. Die mogelijke titel is met recht bijzonder. In het seizoen 1977-1978 kroonde Holten zich voor het laatst tot kampioen van de vierde klasse, zo valt er in het wedstrijdverslag te lezen.