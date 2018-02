Voetbalclub zit in het DNA van elk Tubbergs dorp

Rivaliteit

Kortom: voetbal leeft in de gemeente Tubbergen. De eigen vereniging behoort tot het DNA van het dorp. "De voetbalclub bepaalt de identiteit van elk dorp", zegt Hans Hofsté, voorzitter van TVC'28, met 950 leden de grootste van de negen verenigingen. ,,De club is echt van het dorp. Er is onderling rivaliteit, natuurlijk. Vooral op het veld. Daarbuiten kijken we heel nadrukkelijk naar wat we samen kunnen doen, hoe we elkaar verder kunnen helpen."

Zo spelen de jeugdteams van Vasse en Manderveen al samen. Maar de club uit Manderveen - amper 650 inwoners - houdt zich met zo'n 145 leden keurig staande in de vijfde klasse. Nu is het ook zo dat de inwoners van de gemeente Tubbergen de sporten niet voor het uitzoeken hebben. Er is verspreid over de gemeente basketbal, volleybal, handbal, tennis, judo en gym. En klootschieten natuurlijk. "Van oudsher kiezen meisjes nog wel eens een andere sport, jongens bijna nooit", zegt Hofsté. "Persoonlijk maakt het me niet zoveel uit waar de keuze op valt. Belangrijk is dat mensen sporten, lekker bewegen."

Eerste Nederlands kampioen

Reutum is de vereniging waar ook meisjes altijd al hebben gevoetbald. De eerste Nederlands kampioen damesvoetbal - in 1974 - komt uit dit dorp. Hetty Olde Loohuis, nu de clubvoorzitter, was oprichtster van dit roemruchte damesteam. "Voor ons is het vanzelfsprekend dat er in de gemeente door bijna iedereen wordt gevoetbald", zegt ze. "Iedereen voelt zich thuis bij de club, het is er stabiel, de sfeer is altijd goed. En de gemeente helpt ook mee dat de accommodatie goed blijft."