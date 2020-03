Voetballen voor spek en bonen: voor het zondagteam van De Zweef gaat het nergens meer om

Natuurlijk stappen ze elke week met de beste bedoelingen het veld op. Voor de voetballers van De Zweef is de wekelijkse wedstrijd op zondagmiddag geen bezigheidstherapie. Ze willen na afloop van het seizoen met een voldaan gevoel terugblikken. De Zweef wilde dit voetbaljaar de status als eersteklasser consolideren. Nog steeds hoopt de ploeg van trainer Anton Wennemers boven de degradatiestreep te eindigen. Maar de eindpositie op de ranglijst heeft voor volgend seizoen geen consequenties.



Of De Zweef pakweg negende of laatste wordt; het maakt niets meer uit. De Zweef maakt zoals gemeld de overstap naar het zaterdagvoetbal. De club uit Nijverdal moet daardoor in de vierde klasse beginnen. En dat is een wrang gevoel voor de spelers van het huidige eerste elftal, die na de zomer in de nieuwe selectie komen.