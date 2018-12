Voetballer Cenk Uguz kijkt terug en vooruit: ‘Ik mag blij zijn dat ik nog leef’

Het leven van Cenk Uguz sinds vrijdag 19 mei 2017

Zeven operaties in tien maanden tijd, vijf drains in z’n lichaam. Cenk Uguz kan eigenlijk geen ziekenhuis meer zien. Maar het moet, door een zware motorcrash is hij bijna vaste klant op de operatietafel. Ruim een jaar later kan Uguz zich de zo vervloekte vrijdag 19 mei nog goed voor de geest halen. „Alleen van na de botsing ben ik een deel van de film kwijt”, vertelt hij thuis in Enschede.