Voetballer Derksen van Gibraltar naar DOS’37

Zeeuw Siebe Schets speelt komend seizoen voor Excelsior’31: ‘Een bewuste keuze’

5 februari RIJSSEN - Excelsior’31 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Siebe Schets. De 23-jarige aanvaller komt over van GOES en tekent een contract voor een seizoen bij de derdedivisionist. Excelsior’31 is voor Schets ‘een bewuste keuze’. De Zeeuw woont sinds kort in Denekamp.