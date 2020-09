Voetballer eerste elftal De Esch besmet met coronavirus, hele ploeg in quarantaine

„Een vervelende situatie in een toch al rare voorbereiding op het seizoen”, aldus trainer Walter Weghorst van De Esch. Afgelopen zaterdag werd de speler in kwestie gebeld dat hij mogelijk besmet kon zijn. „Hij bleek, zonder dat hij dat wist, in contact te zijn geweest met iemand die besmet was”, vertelt Weghorst. „We hebben toen meteen overal een streep door gezet. De bekerwedstrijd die we afgelopen zaterdag tegen SDC’12 zouden spelen ging niet door, net als alle trainingen. De speler deed zo snel als het kon een coronatest. Inmiddels is de uitslag binnen en blijkt hij positief.”