Voetballer Hellegers maakt transfer naar Duitsland

Vreden komt uit in de Verbandsliga. „Dat kun je, denk ik, vergelijken met de hoofdklasse in Nederland”, zegt Hellegers. „Een mooie kans waar ik heel blij mee ben. Volgende week begint de competitie weer.”

Volgens Hellegers is het verschil tussen de Duitse en Nederlandse competitie enorm. „De intensiteit is niet met elkaar te vergelijken. Het gaat ook allemaal veel sneller. We trainen drie keer in de week, in de voorbereiding zelfs vier keer. Afgelopen zomer werd ik al benaderd door Vreden, maar toen kwam het nog niet van een overstap. Nu alsnog wel.”