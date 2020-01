Voetballer uit Enter vier maanden geschorst na duwen scheidsrechter

Eerste speelronde amateur­voet­bal in 2020: derby in Rijssen en Delden

14 januari ENSCHEDE - Voor steeds meer clubs uit het amateurvoetbal zit de winterstop er op. De derdedivisionisten kwamen in 2020 al een keer in actie voor de competitie, komend weekeinde volgen de hoofdklassers. Daarnaast is er een inhaalprogramma en bekervoetbal.