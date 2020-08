Voetbaltoernooi bij NEO gaat ondanks corona-afmeldingen door: ‘Veiligheid staat voorop’

Op sportpark ’t Wooldrik is er flink gediscussieerd de voorbije weken. Wel of geen Richard Bertelink Memorial deze zomer. Want er komt het nodige bij kijken. Acht teams die met gemiddeld zo’n twintig spelers naar Borne afreizen. Vrijwilligers, begeleiding van teams en dan staat menig voetballiefhebber uit de regio ook nog te popelen om met deze fijne temperaturen de velden weer eens op te zoeken. Reken maar op meer dan 200 mensen op een sportpark.