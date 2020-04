‘Voetbaltrainers die een appje krijgen dat hun salaris is stopgezet, dat kan echt niet’

Stel: je bent trainer van een vierdeklasser. Voor aanvang van het seizoen heb je met de club afspraken gemaakt over de financiële vergoeding. In totaal een x-bedrag, verdeeld over het seizoen. Maar ja, in de maanden april en mei rolt de bal niet meer. En sinds maart ook een aantal weken niet. Wat te doen? ,,Een trainer die in loondienst is bij een club en waarbij alles goed is vastgelegd op papier hoort z’n geld, ook al wordt er niet meer gespeeld, te krijgen”, reageert voorzitter Arnold Westen van de VVON. ,,De voetbalclub is in dit geval de werkgever en kan de betaling niet zomaar stopzetten.”