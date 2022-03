Vogido hoopt het plezier terug te vinden

De koploper had een stuk meer kwaliteit op het veld staan en wist op basis daarvan ook een reguliere overwinning te boeken. Maar Vogido verkocht de huid duur. De Enschedeërs speelden vrijuit en zonder enige druk. Na een 0-2 ruststand ging Vogido op jacht naar een goal en wist het NEO enkele fases ook onder druk te zetten, maar een treffer zat er niet in. De ploeg heeft al het gehele seizoen moeite met scoren en dat was in het duel tegen NEO terug te zien. De nederlaag was terecht, maar een doelpunt zou verdiend zijn geweest. Daarmee deed de ploeg zichzelf uiteindelijk tekort.