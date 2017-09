Vogido-spits is een niveau hoger ook ambitieus

Jeugdige ploeg

Een plek in de middenmoot. Dat is volgens aanvaller Bert Verschoor dit seizoen een reële doelstelling voor Vogido. De kersverse tweedeklasser uit Enschede hoopt dit seizoen allereerst op handhaving, maar eigenlijk heeft de jeugdige ploeg de potentie om al dit jaar een stabiele tweedeklasser te worden. De Hogelandclub greep vorig seizoen de titel in de derde klasse A en promoveerde zodoende naar de tweede klasse. Afgelopen zondag pakte de club bij de competitiestart al meteen het eerste punt. Bij TVC'28 werd met 2-2 gelijkgespeeld.

Lijn doortrekken

Spits Verschoor maakte beide doelpunten voor zijn ploeg. Hij kijkt met een goed gevoel terug. ,,Naarmate de wedstrijd vorderde kregen wij zelfs nog kansen op de 3-2, maar ook TVC had in de slotfase de winnende kunnen maken", zegt Verschoor. ,,Eerlijk gezegd had ik wel iets meer verwacht van een degradant uit de eerste klasse. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat wij het prima gedaan hebben. Dat willen we ook. We willen in de tweede klasse de lijn doortrekken van afgelopen jaar. Laten zien dat we vorig seizoen niet voor niets kampioen zijn geworden"

Quote Ik las dat de aanvoerder van Bon Boys verwacht dat zij de eerste klasse aankunnen. Nou, dan mogen zij dat mooi laten zien Bert Verschoor

Doelpuntenmachine

Verschoor heeft na de eerste wedstrijd al meteen twee treffers achter zijn naam staan. Als het aan de 21-jarige Enschedeër ligt, komen daar nog een hoop goals bij. ,,Vorig seizoen maakte ik er 21, dit seizoen ben ik tevreden met vijftien doelpunten", zegt de spits. ,,Het is belangrijk om een veelscorende spits te hebben. Dat zag je vorig seizoen wel. NEO was een heel goede concurrent voor de titel, maar zij misten echt een doelpuntenmachine. Als zij vorig seizoen een spits hadden die de kansen erin schoot, waren zij zeker kampioen geworden."

Uit een mooie aanval scoort Bert Verschoor de 2-2 @tvc28 — RKSV Vogido (@RKSVVogido) 24 september 2017

Eigen spelletje

Vogido wil graag op dezelfde voet verder als afgelopen seizoen. Zelf het spel maken, ook een niveau hoger. ,,Voetballend maken we steeds meer stappen", meent Verschoor. ,,We hopen dit seizoen echt voetballend mee te kunnen. Zondag spelen we tegen Bon Boys en dan gaan we zeker niet opeens verdedigend spelen. Ik las dat hun aanvoerder verwacht dat zij de eerste klasse aankunnen. Nou, dan mogen zij dat mooi laten zien. Als wij op onze bek gaan dan is dat maar zo. Zolang we maar ons eigen spelletje blijven spelen."