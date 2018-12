Volle bak voor zeldzame ontmoeting in Delden

Delden gaat zondag de clubkas aardig spekken. Honderden voetballiefhebbers zullen iets voor half drie de toegangspoort op sportpark De Mors passeren. De plaatselijke derby tegen Rood Zwart staat op de rol en er wordt veel publiek verwacht. Een ontmoeting tussen beide clubs is niet alledaags. De eerste elftallen van Delden en Rood Zwart kwamen elkaar in competitieverband amper tegen. Rood Zwart speelde vrijwel altijd in een hogere competitie. Maar sinds dit seizoen zitten beide clubs in de vierde klasse A.

Aanvoerder Jan Baake (29) van Rood Zwart heeft al eens eerder tegen Delden gespeeld in de competitie. De veel jongere captain Sven Lutke Willink (20) van Delden daarentegen nog nooit. "De laatste keer was een paar jaar geleden. Wij hebben toen één seizoen in de vijfde klasse gespeeld en werden kampioen. Beide keren wonnen wij", kan Baake zich herinneren. Lutke Willink deed toen nog niet mee. ,,Ik was toeschouwer. Volgens mij speelde ik nog in de B-jeugd", zegt de middenvelder van Delden.

Van de derby's daarvoor weet Lutke Willink niets. Baake kan er zich nog één vaag herinneren. "Ik was nog een klein ventje en stond als toeschouwer langs de kant. Daarna is de derby volgens mij niet meer gespeeld tot het ene seizoen dat wij in de vijfde klasse zaten", zegt de middenvelder van Rood Zwart.

Kraker

De captains zijn deze week al diverse keren aangesproken over de naderende kraker. Veel voetballiefhebbers in hun woonplaats verheugen zich op Delden - Rood Zwart. "Dit is geen wedstrijd zoals alle andere. Het heeft iets meer prestige. Op het werk zit een collega van mij te zeuren over de wedstrijd. Hij is lid van Delden. Ik vind het heel knap hoe ze momenteel presteren", zegt Baake.

De rollen in Delden zijn momenteel omgedraaid. De geelblauwen draaien bovenin mee. Delden staat derde, op korte afstand van koploper Borne. Rood Zwart daarentegen heeft een moeilijke start achter de rug. De formatie staat op een tegenvallende tiende plaats. Een paar weken geleden hing de vlag er bij Rood Zwart nog beroerder bij. De ploeg was zelfs hekkensluiter. Maar na twee achtereenvolgende zeges, is de ploeg van Baake enkele plekken geklommen op de ranglijst. Delden lijkt favoriet. "Maar Rood Zwart is een taaie ploeg. Enkele weken geleden heb ik hun wedstrijd tegen Juventa'12 gezien. Daar zijn we met het merendeel van ons team naartoe gegaan. Wij waren in dat weekeinde vrij", zegt Lutke Willink, die zich een aardig beeld kan vormen van de komende opponent. ,,Er zijn wel een paar spelers die we in de gaten moeten houden zoals Rodi Beukert, Jesse Beukert en Raymond Kenkhuis", zegt Lutke Willink. Aan de huidige klassering verbindt hij geen conclusies. ,,Wij staan hoger in de stand, maar dat zegt me niets."