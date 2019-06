Volop perspectief voor zaterdagtak Quick'20

'Een paar weken geleden was het verschil tussen zaterdag en zondag nog vier klassen. Nu nog maar twee", rekende succescoach Tim Engbers na de promotie van zijn team en de degradatie van het zondagteam voor. Na een aarzelend begin, gaat het zaterdagvoetbal bij Quick'20 serieus een woordje meespreken, wilde de coach maar zeggen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de technische commissie binnenkort het zaterdagteam minimaal gelijkstelt aan het vlaggenschip op zondag. "Daarom was deze promotie ook zo belangrijk", stelde aanvoerder Milan Braam. "Deze wedstrijd moest gewonnen worden."