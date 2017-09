Voor de '1-januari-boys' uit Glanerbrug telt alleen Avanti Wilskracht

'De 1-januari-boys van Avanti Wilskracht': het is na al die jaren nog altijd dé grap in de kleedkamer bij de kersverse derdeklasser in Glanerbrug. De opmerking is gericht aan de broers Carlos (21) en Diego (20) Scholtens. Op hun paspoort staat dat ze beiden op 1 januari geboren zijn, maar of het echt zo is?

Keuze

Waarschijnlijk niet, maar je moet wat. Ze kwamen in 1999 als (waarschijnlijk) 2- en 3-jarige broertjes vanuit Colombia in Glanerbrug terecht. De broers zijn geadopteerd. "We zijn opgegroeid in de wijk Oikos en hebben daar uiteindelijk zestien jaar gewoond", zegt Diego, de jongste van de twee. De broers gingen beiden naar een andere school - Carlos naar De Troubadour en Diego naar Gerardus - maar in de keus van de voetbalclub zaten ze op één lijn.

Quote Sinds de C zaten we bij elkaar in de selectieteams en werden we met een bepaalde lichting bijna altijd kampioen Carlos Scholtens

De broers beleefden mooie jaren in de jeugd van Avanti, Carlos als aanvaller/middenvelder en Diego als keeper. Op die posities staan ze nu in het eerste elftal nog steeds. "Sinds de C zaten we bij elkaar in de selectieteams en werden we met een bepaalde lichting bijna altijd kampioen", zegt Carlos. "Met veel spelers van destijds zitten we nu sinds een paar jaar in het eerste."

Promotie

Callie en Diggy, zoals ze op de club worden genoemd, beleefden vorig seizoen hun hoogtepunt met Avanti: promotie naar de derde klasse. "Met LSV-uit als laatste en mooiste wedstrijd van het seizoen", vertelt Diego. "Er gebeurde veel, er vielen veel goals. Ik denk dat die wedstrijd me voor altijd het meest bijblijft."

De broers zijn onlangs verhuisd naar Enschede, apart van elkaar. Carlos werkt fulltime en ook Diego heeft zijn handen vol naast het voetbal. Hij studeert op het Saxion in Deventer en heeft een bijbaan. Stoppen met voetbal of overstappen naar een andere club is nooit een optie geweest "Want Avanti is echt onze club geworden", zegt Diego.

Quote Het is jammer dat we niet weten hoe oud we nou precies zijn Carlos Scholtens

Leeftijd

Ze zien hun adoptie-ouders nog regelmatig. In Colombia hebben ze nauwelijks contacten. "Het is jammer dat we niet weten hoe oud we nou precies zijn", zegt Carlos. "De leeftijd klopt wel ongeveer, maar de geboortedag zal altijd een raadsel blijven." De twee vieren hun verjaardag wel 'gewoon' op 1 januari. Diego: "Als het vuurwerk dan om twaalf uur de lucht ingaat, doen we maar alsof dat allemaal voor ons is, ha ha."