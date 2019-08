Voor de agenda: acht duels om naar uit te kijken in het amateurvoetbal

Zaterdagvoetbal

21 september

Blauw Wit’66 – SV Rijssen (15.00u)

Veel nieuwe namen in de kelder van het zaterdagvoetbal dit seizoen. Daarbij ook fusieclub SV Rijssen: de uitkomst van het samengaan tussen RKSV en Rijssen Vooruit. De eerste competitiewedstrijd van de nieuwe club is op 21 september in Holten tegen Blauw Wit’66. Die ploeg kan, na twee degradaties op rij, wel weer wat opstekers gebruiken.

Volledig scherm Vuurwerk voor aanvang van SVVN - DES. © Orange Pictures

19 oktober

SVVN – DES (14.30u)

De twee Nijverdalse zaterdagclubs tegenover elkaar. Hoewel, die vlieger gaat niet meer op nu De Zweef ook met een eerste zaterdagteam begint. De Zweef start in de kelder (vierde klasse), SVVN en DES spelen een niveau hoger.

9 november

Den Ham – Vroomshoopse Boys (14.30u)

Altijd een beladen derby. Ze willen er in Vroomshoop niet meer aan denken, maar twee jaar geleden was Den Ham in de nacompetitie verantwoordelijk voor de degradatie van ‘de Boys’. Vorig seizoen troffen de teams elkaar twee keer: 0-0 in Den Ham en een 2-1 nederlaag voor Vroomshoopse Boys in eigen huis. Wel eindigde Vroomshoopse Boys de competitie als zesde terwijl Den Ham lang knokte tegen degradatie en zich uiteindelijk nipt handhaafde.

7 december

DOS’37 – SVZW (14.45u)

De enige Twentse derby in de eerste klasse. SVZW wil, na de degradatie van afgelopen seizoen, weer terug naar de hoofdklasse. Maar dat zal een loodzware klus worden in 1D. CSV Apeldoorn, DFS, WHC: ook allemaal teams die een jaar geleden nog een jaar hoger acteerden. En dan heb je nog SDV Barnveld, DTS’35, Bennekom… Er zijn bijna geen zwakke broeders in de competitie. DOS’37 eindigde al drie seizoen op rij als achtste in 1D, zal 2019/2020 meer succes brengen?

Volledig scherm Vorig seizoen won De Tukkers in de nacompetitie van MVV'29, dat daardoor degradeerde. © Orange Pictures

Zondagvoetbal

22 september

FC Eibergen – Rietmolen (14.00u)

Een derby om het seizoen mee te openen. De vierde klasse B is een mix van Twentse en Achterhoekse clubs. FC Eibergen begint met een rondje Achterhoek. De ploeg speelt in de tweede ronde uit tegen VIOS Beltrum, daarna uit bij Reünie en de week daarna (13 oktober) thuis tegen Sportclub Neede. Stuk voor stuk wedstrijden om naar uit te kijken.

24 november

MVV’29 – De Tukkers (14.00u)

De buren tegen elkaar in de derde klasse A. Afgelopen seizoen was De Tukkers in de nacompetitie hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de degradatie van MVV. Uiteindelijk slaag de ploeg uit Albergen er niet in te promoveren, waardoor de teams elkaar treffen in 3A. Een week later, zondag 1 december, speelt De Tukkers overigens thuis tegen de andere buurman Reutum.

Volledig scherm Terug van weggeweest: BWO - ATC'65. © Bert Kamp

15 december

BWO – ATC’65 (14.00u)

Met BWO, ATC’65, Achilles’12 en Barbaros telt de tweede klasse J liefst vier Hengelose clubs. Rondom de stadsderby’s zullen er ongetwijfeld weer (ludieke) supportersacties zijn. De link tussen BWO, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eerste klasse, en ATC’65 blijft vanwege de historie tussen beide clubs speciaal. Hoe zat het ook alweer? Toen 30 jeugdleiders van het in 1929 opgerichte BWO vijftig jaar geleden hommeles kregen met het bestuur van de club na een degradatie, besloten ze gezamenlijk hun lidmaatschap op te zeggen. Ze richtten een nieuwe club op: A Triginta Conditum, wat Latijn is voor ‘uit dertig man ontstaan’.