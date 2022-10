Voor de agenda: dit zijn de wedstrijden in de districtsbeker amateurvoetbal

KNVB Beker: Heracles naar Roda JC, Excelsior’31 ontvangt ADO Den Haag

ENSCHEDE - Heracles moet voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker naar Kerkrade. Vrijdagavond werd de Almelose eerstedivisionist gekoppeld aan competitiegenoot Roda JC. Zaterdag derdedivisionist Excelsior’31 krijgt ADO Den Haag op bezoek. FC Twente stroomt pas in de tweede bekerronde in. HSC’21 (derde divisie zondag) zat niet in een van de kokers: de ploeg werd afgelopen week uitgeschakeld door RKAV Volendam.

24 september