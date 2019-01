Voor deze clubs uit de regio kan het in 2019 alleen maar beter gaan

Zaterdagvoetbal

MVV’69

Competitie: 4e klasse D

13 duels gespeeld: 3 keer een gelijkspel

Plek op de ranglijst: voorlaatste

MVV’69 is een vaste klant in de kelder van de kelder. Degraderen kan niet meer, dat scheelt. Twaalfde, veertiende, twaalfde, dertiende, elfde: het zijn de eindklasseringen van de laatste vijf seizoenen. Dit jaar zal de dorpsclub echt niet opeens als een speer omhoog gaan op de ranglijst. Een potje winnen, da’s al heel wat. MVV heeft nog een week langer de tijd om zich voor te bereiden op de hervatting, volgende week wacht het eerste competitieduel. Thuis tegen SVV’56, die ploeg staat maar een plekje hoger met slechts twee puntjes meer. Dus wie weet…

Volledig scherm Net als MVV’69 wacht ook Daarle nog op de eerste zege. © Wouter Borre

Daarle

Competitie: 4e klasse D

11 duels gespeeld: 1 keer een gelijkspel

Plek op de ranglijst: laatste

Niet MVV’69 is de hekkensluiter in 4D, maar Daarle. De teller staat op welgeteld een puntje. Een 1-1 gelijkspel tegen… MVV. En dat terwijl Daarle voor aanvang van het seizoen een plek in het linkerrijtje als reëel doel zag. Dat gaat zeker niet gebeuren. Daarle weet overigens al hoe het voelt om een heel seizoen zonder zege te blijven. In het seizoen 2010/2011 ‘slaagde’ de ploeg er als enige in de regio in. Dat wil men hoe dan ook voorkomen. Het goede nieuws: Daarle oefende onlangs tegen DRC en won met 4-1!

FC Winterswijk

Competitie: 4e klasse E

9 duels gespeeld: 2 keer een gelijkspel

Plek op de ranglijst: laatste

Het zondagteam van doet het prima in de eerste klasse, het zaterdagteam FC Winterswijk is nog geen succes. De club wil met het zaterdagteam graag omhoog, maar tussen willen en kunnen zit een verschil. Wel opvallend: Winterswijk pakte een van de twee puntjes tegen koploper DVV (2-2). De Achterhoekers zullen voorlopig nog onderaan blijven staan, vanwege een competitie met nog slechts tien teams is de eerste competitiewedstrijd van 2019 op 9 februari. Daarna komt Winterswijk pas weer op 9 maart in actie.

Volledig scherm Luctor zag veel spelers vertrekken en heeft het loodzwaar in de tweede klasse. © Emiel Muijderman

Zondagvoetbal

Luctor et Emergo

Competitie: 2e klasse J

11 duels gespeeld, 2 keer een gelijkspel

Plek op de ranglijst: laatste

Luctor et Emergo staat voor ‘ik worstel en kom boven’. Worstelen is het voor de club die vele sterkhouders zag vertrekken afgelopen zomer. Met voetballers uit de jeugd en lagere teams hoopt de hekkensluiter, die een paar jaar geleden nog dicht bij promotie naar de eerste klasse was, op handhaving in de tweede klasse. De onderste ploeg vliegt er rechtstreeks uit aan het einde van de rit, voor de twee teams daarboven wacht de nacompetitie. De achterstand op die nacompetitie is vier punten. Misschien komt Luctor boven, het zou voelen als een kampioenschap.

Vosta

Competitie: 5e klasse A

11 duels gespeeld, 3 keer een gelijkspel

Plek op de ranglijst: laatste