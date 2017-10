Voor een nieuwe titel moet alles kloppen bij Barbaros

De 41-jarige Hengeloër is aan zijn tweede seizoen bij de club bezig. Hij was al eens eerder trainer van Barbaros - tussentijds een half jaar oefenmeester van TVV - en destijds promoveerde hij twee keer: van de zesde naar de vierde klasse. Na zijn afscheid behaalde hij het trainersdiploma oefenmeester 1.

Kampioen

In zijn eerste seizoen na de terugkeer pakte Soygul met zijn team de titel, waardoor Barbaros nu derdeklasser is. Onder Soygul ging er op sportpark Veldwijk een andere wind waaien. "Ik heb spelers benaderd om hier iets op te bouwen. Na de toezegging van enkele spelers meldden zich nog meer jongens aan. We wisten dat we kampioen konden worden. Het was ook een goed seizoen, waarin we maar een paar keer verloren hebben."