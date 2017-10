Voor het eerst op eigen benen bij Zenderen Vooruit

Na drie seizoenen als assistent-trainer bij SDC'12 was het voor Ruud Ottenhof tijd om op eigen benen te staan. De 34-jarige inwoner van Denekamp is afgelopen zomer begonnen als hoofdtrainer bij Zenderen Vooruit. Zijn eerste opdracht is de promovendus in de vierde klasse te houden.

Tegen LSV, zondagmiddag, kwam zijn ploeg tekort. De formatie uit Lonneker had in Zenderen een zevenklapper in petto. LSV verpulverde de ploeg van Ottenhof (2-7). Na vijf wedstrijden zijn nog maar vier punten vergaard.

Spits

De afstraffing deed pijn. Maar Ottenhof is ook realistisch. "Dit was de eerste tegenstander, die voor ons een niveau te hoog is", sprak de jonge oefenmeester. Ottenhof is in het regionale amateurvoetbal geen onbekende. De inwoner van Denekamp speelde ooit bij Heracles Almelo, maar is vooral bekend om zijn doelpuntenproductie bij het voormalige DOS'19. Op sportpark De Molendijk was hij centrumspits. Maar de afgelopen drie seizoenen zat Ottenhof in zijn woonplaats op de bank. De voormalige aanvaller was geen wisselspeler, maar fungeerde als assistent van de hoofdtrainer.

Mooie club

Intussen behaalde hij het diploma oefenmeester 3. Hij werd assistent van Hans Bossink. Daarna assisteerde hij twee jaar Gerard Bos. "Nu heb ik met Zenderen Vooruit een mooie club gekregen om als hoofdtrainer te beginnen", meent Ottenhof.

Potentie

Maar het is allerminst een grote vereniging. "Er zijn maar drie seniorenteams. Maar ik heb een selectie van achttien spelers tot mijn beschikking. Daar zit geen speler bij die ik niet zou opstellen in deze competitie in de vierde klasse. Dit is een groep met veel potentie. Het is een jonge ploeg."

Risico's

De oefenmeester wil dat zijn ploeg aanvallend speelt. Hij voelt er niets voor een defensieve strijdwijze. Zijn ploeg moet risico's durven nemen "We hebben een bepaalde manier van spelen. Met druk naar voren. Dat betekent dat er risico is", aldus Ottenhof, die met ZV tiende staat.