Voor Oguzhan Sahin is de herfst oneindig

Een gure oktoberwind laat zich zondag tijdens het treffen tussen VV Oldenzaal en Suryoye-Mediterraneo gelden op sportpark De Thij, waar de regen en zon elkaar afwisselen. De zomerjas lijkt dan ook definitief ingeruild te kunnen worden voor een winterexemplaar als de herfst zijn intrede heeft gedaan. Ook in de spelerscarrière van Oguzhan Sahin is de herfst al een tijdje aangebroken. Wie de 36-jarige Oldenzaal-aanvaller tegen Suryoye aan het werk ziet moet echter concluderen dat de sleet er nog niet op zit bij Sahin.

Hij sprint, maakt zijn acties en laat zich met name in de tweede helft gelden als vormgever van het elftal. Reden tot stoppen heeft Sahin dan ook niet. Daarvoor is hij ook te veel liefhebber van het spelletje.

Spierpijn

"Drie jaar geleden riep ik al dat ik zou stoppen", lacht Sahin. "Ik ben bijna 37 en voetbal al sinds mijn achttiende in het eerste. Maar ik geniet nog altijd van het spelletje. Ik ben nog fit en heb ook nooit last van lange blessures gehad. Natuurlijk heb ik af en toe spierpijn. Maar als ik nu pijn voel ben ik volwassen genoeg om bijvoorbeeld een keer op kracht te gaan trainen. Al was ik tegen Suryoye niet helemaal fit. Ik had wat last van mijn enkel. Tegen Juventa had ik daarnaast last van mijn lies, maar dat wijd ik aan het kunstgras. Daar ben ik geen liefhebber van."

Liefhebbers

Wie denkt dat Sahin met zijn 36 lentes de routinier van het elftal is komt echter bedrogen uit. Met verdediger Erwin Brouwer en rechtsback Bjorn Vogel kent de aanvaller twee teamgenoten met de leeftijd van 38 jaar. Sahin heeft wel een verklaring waarom het drietal nog altijd actief is in het eerste elftal van Oldenzaal. "Je moet van het spelletje houden. Daarnaast moet je fit blijven en zorgen dat je blijft genieten. Wij zijn alle drie wel liefhebbers van het spelletje."