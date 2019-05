Voor Overdinkel-spits Dennis Stoffels lonkt een fraai afscheid

In zijn nadagen kan Dennis Stoffels nog van grote waarde zijn voor Sportclub Overdinkel. De 34-jarige centrumspits scoorde gistermiddag tegen BSC Unisson drie keer. Met zijn treffers had hij het belangrijkste aandeel in de tiende zege op rij van zijn ploeg. Nu lonkt zelfs de titel in de vierde klasse B. De concurrenten TVO en UDI moeten vrezen dat Sportclub Overdinkel op de slotdag met de hoofdprijs aan de haal gaat.