Voor Sparta Enschede staat alles in het teken van de grote finale

Al weken zijn de vrijwilligers van Sparta Enschede bezig met die ene wedstrijd. Zaterdag 25 mei, 14.30 uur, thuis tegen DOS Kampen. Het is dé ontknoping van het seizoen. De nummers één (DOS) en twee tegenover elkaar. De ploeg die wint, kroont zich tot kampioen en speelt volgend seizoen een niveau hoger. Nadeel voor Sparta: koploper DOS heeft ook aan een gelijkspel genoeg, vanwege het betere doelsaldo. Maar Sparta-trainer Jeroen Niks denkt niet dat dat zijn ploeg gaat opbreken. "In deze wedstrijd kun je niet op een gelijkspel spelen. Zo'n finale wil je koste wat kost winnen", zei de coach eerder al in deze krant.