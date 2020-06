Voorbereiding Excelsior’31 begonnen, HSC’21 start maandag

Terug in de tijd: lang seizoen bracht DETO zelfs helemaal in Zeeland

7 juni Door het coronavirus eindigde het seizoen amateurvoetbal veel eerder dan gepland. Voor DETO Twenterand was dat helemaal wennen. De club uit Vriezenveen was de afgelopen jaren een vaste klant in de nacompetitie. Ook in 2019. Onder meer via een reis naar Zeeland handhaafde DETO zich in de hoofdklasse. Beleef het avontuur terug.