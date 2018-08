Voorbereiding: teams aan de bak in Rijssen

De eerste poulewedstrijden beginnen vanavond om 18.30 uur. Alle teams komen vanavond twee keer 45 minuten in actie. Zaterdag vanaf 13.00 uur zijn de laatste groepsduels, gevolgd door de kruisfinales. De eindstrijd is zaterdag om 16.00 uur.

* De regionale derdedivisionisten HSC’21 en Quick’20 spelen dinsdag hun laatste oefenduel in aanloop naar het echte werk. Quick neemt het vanaf 18.00 uur in het Polman Stadion op tegen Jong Heracles. Zaterdag wacht het thuisduel in de KNVB Beker tegen DVS’33 (17.00 uur). HSC ontvangt vanavond in Haaksbergen hoofdklasser AZSV. Aftrap 20.00 uur. HSC speelt volgende week voor de KNVB Beker uit tegen Staphorst of Goes.