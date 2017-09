Voorbeschouwing amateurvoetbal: Derby's en topscorer in de vierde klasse

voorbeschouwingWe tellen deze week af naar het begin van een nieuw seizoen amateurvoetbal. Voor de clubs die uitkomen in de eerste tot en met de vijfde klasse vinden zaterdag en zondag de eerste wedstrijden plaats. Een aantal clubs debuteert op het niveau waar ze komend seizoen actief zullen zijn. Andere clubs acteren al jaren in de krochten van het amateurvoetbal. Welke clubs zien we terug in de vierde klasse?

Zaterdag

In de vierde klasse van het zaterdagvoetbal zullen veel ogen komend seizoen gericht zijn op PH en AJC'96. Gek genoeg werden beide club niet bij elkaar ingedeeld. PH neemt het in de vierde klasse D onder meer op tegen plaatsgenoot DRC 2012. Een derby waar niemand de laatste jaren zijn geld zou hebben ingezet. DRC speelt sinds de fusie in 2012 in de laagste klasse van het zaterdagvoetbal. Het is voor PH niet de eerste derby van het seizoen. In het bekertoernooi werd met 4-1 verloren van Oranje Nassau. Waar PH zo snel mogelijk de stap omhoog zal willen maken, hebben ze bij MVV'69 hele andere zorgen. Na vier jaar hekkensluiter te zijn geweest is dit jaar de doelstelling 'niet laatste worden'.

ASV'57 ging er vorig jaar met het kampioenschap vandoor en ook Achilles Enschede promoveerde. Rijssen Vooruit bewandelde de omgekeerde weg en mag daardoor komend seizoen weer de derby tegen SC Rijssen uitvechten. Bij beide clubs staat het plezier komend seizoen voorop. Rijssen Vooruit heeft als doelstelling het plezier terug te krijgen, terwijl SC Rijssen hoopt met inzet en plezier te spelen.

In Losser is de overgang van AJC'96 naar het zaterdagvoetbal gepaard gegaan met de nodige wisselingen. Zo begroet Erik Hellegers liefst twaalf nieuwe spelers en zwaaide hij er acht uit. AJC zal net als Sportlust Glanerbrug meedoen om de bovenste plekken in de vierde klasse E. Voor PW 1885, waar Jos van Gulijk aan zijn dertiende(!) seizoen begint, zal net als Zuid Eschmarke een plek in de middenmoot volstaan.

Verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm Oliver Temelkov (midden) van Sportlust Glanerbrug kroonde zich vorig jaar tot topscorer met 47 doelpunten. Dit jaar speelt hij met zijn ploeg in de vierde klasse. © Reinier van Willigen

Zondag

Als we alle competities naast elkaar leggen, springt de vierde klasse B er bovenuit. Met liefst zeven clubs uit de Hof van Twente betekent het minimaal één derby per seizoen. Voor Hector, GFC, Rood Zwart en Markelo is het geen onbekend terrein. Hoe anders is dat voor WVV'34. De ploeg van trainer Roy Workel degradeerde afgelopen seizoen en komt voor het eerst sinds 2004 weer uit in de vierde klasse. Voor Bentelo en Diepenheim telt alleen handhaving, nadat beide clubs vorig jaar wisten te promoveren. Dat kunstje zal ook EMOS graag eens uit willen halen. De laatste jaren bungelt het vaak bovenin de vierde klasse mee met een periodetitel op zak, maar een stap hogerop is de ploeg van de nieuwe trainer Clemens Zwijnenberg tot op heden nog niet gegund.

In de vierde klasse A hebben we niet alleen debutanten op het veld. Gerard Kocks debuteert als trainer van Sportlust Vroomshoop in het trainersvak. Verder is Zenderen Vooruit terug na een vierjarig uitstapje in de vijfde klasse en gaat Oliver Temelkov met Sportlust Glanerbrug voor de tweede titel op rij. De topscorer mocht zich afgelopen seizoen met 47 doelpunten de topscorer van het regionale amateurvoetbal noemen. Ook Desmond Holtman (38 goals) en Boy Strijker (26) hadden een belangrijk aandeel in het kampioenschap. Alle drie de heren bleven behouden voor de club.