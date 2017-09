Voorbeschouwing amateurvoetbal: Geld en ambities in de eerste klasse

voorbeschouwingDe voorbereiding zit erop. Voor de meeste clubs zijn de wedstrijden om de districtsbeker gespeeld, terwijl anderen zich een ronde verder hebben geschoten. Komend weekend gaat het weer om het 'echie'. Geen excuses meer dat het veld te stroef was of de bal te zacht. Ook in de eerste klasse zal het weer smullen worden. Kan SVZW eindelijk de stap hogerop maken? En hoe zal het RKZVC vergaan na de zoveelste promotie?

Zaterdag

Op 14 oktober staat-ie weer op de agenda: de Vriezenveense derby tussen DETO Twenterand en DOS'37. Het had niet veel gescheeld of DETO had het een treetje lager moeten doen dit seizoen. Trainer Jos van der Veen verwelkomde liefst elf spelers bij DETO deze zomer. De kans om te degraderen wordt vanaf komend seizoen een stuk kleiner voor de rood-zwarten. Alleen de hekkensluiter in elke klasse vliegt er nog rechtstreeks uit. De nummers twee en drie van onderen spelen nacompetitie. Daardoor moet de doelstelling 'handhaving' te realiseren zijn.

Aan de overkant van de straat mikt DOS'37 met de nieuwe trainer Jochem de Weerdt op een plek bij de bovenste vijf ploegen. De Weerdt deed zo’n veertien seizoenen ervaring op bij Go Ahead Eagles, waar de 39-jarige Apeldoorner zeven jaar als profspeler actief was en zich twee jaar hoofdtrainer van Go Ahead Eagles onder 15 jaar mocht noemen.

Bij SVZW hebben ze hele andere belangen. De Wierdense formatie hunkert naar promotie richting de hoofdklasse. En misschien nog wel hoger. De o zo ambitieuze club slaagt er al jaren niet in de torenhoge verwachtingen waar te maken. Spelers halen en betalen blijkt geen garantie voor succes. Volgens Philip Agteres, die overkwam van DOS'37, is promoveren niet het enige doel. Als de voorbereiding maatgevend is voor de prestaties in de competitie, gaat SVZW een mooi seizoen tegemoet. In de beker liep het als een tierelier met grote overwinningen en ook de meeste oefenwedstrijden werden in winst omgezet. Gaat het SVZW dan eindelijk lukken om weer succes te behalen?

Waar de meeste aandacht uitgaat naar DOS'37, DETO en SVZW, houdt Vroomshoopse Boys zich op de achtergrond knap staande in de eerste klasse. Met beperkte middelen maximaal presteren. In Vroomshoop worden geen spelers gekocht of betaald. De eigen jeugd moet het doen. Ook komend seizoen zal de ploeg van de nieuwe trainer Karlo Meppelink genoegen nemen met handhaving.

Volledig scherm Vroomshoopse Boys en DETO, twee clubs uit Twenterand die elkaar ook komend seizoen weer zullen treffen.

Zondag

De prestatie van Vroomshoopse Boys is knap te noemen, maar wat te denken van het nietige RKZVC. Het Volendam van de Achterhoek. De club uit Zieuwent telt slechts 350 leden en het kleine sportpark heeft welgeteld drie velden, maar ondertussen zit er geen rem op de opmars. Vorig jaar werd de derde promotie op rij bewerkstelligt en het houdt maar niet op met de ambities. Ook dit seizoen gaat Laurens Knippenborg, bezig aan zijn vijfde seizoen bij RKZVC, voor het linkerrijtje. Met oud-Heraclied Joey Belterman heeft RKZVC in ieder geval een kwaliteitsimpulsie aan de selectie toegevoegd.

Voor Rigtersbleek geldt in principe hetzelfde als voor SVZW. Ook in Enschede smachten ze weer naar de hoofdklasse. Om dat doel kracht bij te zetten werd de succesvolle Otto Krabbe opgepikt bij BWO, waar de oefenmeester drie keer wist te promoveren. Komend seizoen treft hij zijn oude werkgever uit Hengelo, waar afgelopen zomer de nodige vaste krachten vertrokken naar onder meer Quick'20 en HSC'21. BWO kwam één doelpunt te kort voor de volgende ronde van de districtsbeker. Handhaving zou een prestatie van jewelste zijn. De eerste derby tegen HVV Tubantia staat in ieder geval al maanden omcirkeld in de agenda, op 10 december bij BWO.