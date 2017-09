Voorbeschouwing amateurvoetbal: natuurgras en nieuwe trainers in de vijfde klasse

voorbeschouwingWe tellen deze week af naar het begin van een nieuw seizoen amateurvoetbal. Voor de clubs die uitkomen in de eerste tot en met de vijfde klasse vinden zaterdag en zondag de eerste wedstrijden plaats. Een aantal clubs debuteert op het niveau waar ze komend seizoen actief zullen zijn. Andere clubs acteren al jaren in de krochten van het amateurvoetbal. Wat kunnen we komend seizoen verwachten van de vijfde klasse?

Wat opvalt als we kijken naar de teams die komend seizoen in de vijfde klasse A spelen, is het aantal nieuwe trainers. Bij liefst acht van de dertien clubs is de technische staf voorzien van een nieuw jasje. Hans Dirksen mag zich met zijn drie seizoenen bij Fleringen de langstzittende trainer van de competitie noemen. Dirksen behaalde afgelopen seizoen met zijn ploeg een periodetitel, maar moest in de nacompetitie buigen voor MEC. Ook dit seizoen wil Fleringen meedoen om promotie.

Transfermarkt

Bij clubs als Bornerbroek en Manderveen is het eerder uitzondering dan regel dat er spelers komen of gaan. Hoe anders is dat bij Vosta, waar ook dit seizoen weer veertien nieuwe spelers staan ingeschreven voor het eerste elftal. Veel nieuwe spelers vergt vaak ook de nodige tijd voordat het op elkaar is ingespeeld. Ware het niet dat Vosta in het bekertoernooi al een knap gelijkspel op de mat wist te leggen tegen vierdeklasser De Tubanters.

Waar ze in de vijfde klasse A in ieder geval niet over kunnen vallen komend seizoen is het kunstgras. Er zijn namelijk slechts twee clubs die hun thuiswedstrijden op kunstgras afwerken, te weten Langeveen en UD Weerselo. Ook Fleringen heeft momenteel de beschikking over een kunstgrasveld, maar deze dient niet als hoofdveld.

Volledig scherm Neede kent een prima voorbereiding met twee overwinningen en twee gelijke spelen. Kan de ploeg wederom een gooi doen naar promotie? © jan houwers

FC 't Centrum is met slechts 75 leden niet alleen de kleinste club van Enschede, ook in de vijfde klasse telt geen enkele club minder leden dan de Enschedeërs. Na de degradatie van afgelopen seizoen kan trainer Robert Brantenaar met zijn ploeg opnieuw beginnen. Neede daarentegen is de club met het grootste ledenbestand. Met liefst 750 voetballers komt geen enkele vijfdeklasser in de buurt van de zwart-witten. Al zou trainer Stijn Kistemaker, die bezig is aan zijn derde seizoen in Neede, het graag inwisselen voor een niveautje hoger. Ook vorig seizoen wist Neede net niet te promoveren.

Mini-succesje