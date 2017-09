Voorbeschouwing amateurvoetbal: nieuwkomers en bijzondere doelstellingen in de derde klasse

VOORBESCHOUWINGWe tellen deze week af naar het begin van een nieuw seizoen amateurvoetbal. Voor bijna alle clubs die uitkomen in de eerste tot en met de vijfde klasse vinden zaterdag of zondag de eerste wedstrijden plaats. Een aantal clubs debuteert op het niveau waar ze komend seizoen actief zullen zijn. Andere clubs acteren al jaren in de krochten van het amateurvoetbal. Welke clubs zien we terug in de derde klasse?

Zaterdag

De derde klasse zaterdag bestaat uit veertien teams. Een aantal daarvan troffen elkaar al tijdens het districtsbekertoernooi. Onder meer Bergentheim, Hellendoorn en SVVN zaten samen in één poule. Hellendoorn was daarin heer en meester met negen punten. De andere twee elftallen bleven steken op vier punten.

Dat is nog altijd beter dan ASV'57. De Aadorpers verloren alle drie de bekerduels met ruime cijfers. Dit is geen goede voorbereiding op een jaar derde klasse, en daarbij komt nog eens dat ze het in de eerste competitiepartij thuis opnemen tegen het ambitieuze Oranje Nassau. De Almeloërs wonnen overtuigend alle drie de bekerwedstrijden. Echter zit er ook een verschil in de doelstellingen van beide clubs, Oranje Nassau gaat voor promotie en en ASV'57 voor handhaving.

Buiten het team uit Almelo om, heeft geen één club uit de derde klasse van het zaterdagvoetbal promotie als doelstelling. Bergentheim komt hier nog het dichtst in de buurt, met als doelstelling een plek in de top drie. Drienerlo, Kloosterhaar en RKSV zijn overigens ook teams die verwachten onderin de competitie te bungelen.

Opvallende zaken in de derde klasse zijn de zes nieuwelingen bij ASV'57 terwijl er niemand vertrok en dat Juliana'32 het hele seizoen moet uitwijken naar kunstgras, omdat het hoofdveld onderhanden wordt genomen. Wie weet pakken de Hengeloërs veel punten op het bijveld, te beginnen aankomende zaterdag tegen Drienerlo.

Verhaal gaat onder de foto verder.

Volledig scherm De Hengelose derby tussen Juliana'32 en Wilhelminaschool wordt komend seizoen niet zoals hierboven op natuurgras gespeeld, maar op kunstgras. Dit is vanwege groot onderhoud van het hoofdveld. © Christian van der Meij

Zondag

Zondagclubs uit de regio zijn vertegenwoordigd in drie derde klassen. De meesten zitten in A, alleen Twenthe Goor komt uit in B. De Achterhoekse clubs AD'69, FC Trias en Grol zijn ingedeeld in C.

In de derde klasse A hebben enkele teams bijzondere doelstellingen. Die van Suryoye-Mediterraneo klinkt als volgt: 'zo lang mogelijk meedoen om de prijzen'. Anderen teams zoals Eilermark en Avanti Wilskracht omschrijven het iets exacter: 'nacompetitie om promotie'. Saasveldia, DSVD, Reutum en Oldenzaal willen niets minder dan handhaven in de derde klasse van het zondagvoetbal. Wat opvalt bij de clubs uit deze competitie is dat Eilermark en Sportclub Enschede een waslijst aan nieuwe spelers hebben. Eilermark voegde zestien nieuwelingen toe aan het eerste en Sportclub Enschede heeft zich versterkt met dertien man.

Hoe anders is dit bij Twenthe. Alleen Horselenberg is nieuw. Trainer Michiel Mensink begint aan zijn vierde seizoen bij de club uit Goor. Mensink en zijn mannen speelden twee seizoenen geleden nog in de vierde klasse. Toen ze vorig seizoen voor het eerst in de derde klasse acteerden, was de doelstelling een periodetitel pakken en minimaal het linkerrijtje halen. De doelstelling voor komend seizoen is een plek in de top vijf en het winnen van een periodetitel.