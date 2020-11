Voorlopig geen mix zaterdag-/zondagvoetbal bij de amateurs

ENSCHEDE - Er blijft ook de komende jaren een scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal bij de amateurs. Uit onderzoek is gebleken dat het nu ‘te vroeg is’ om over te gaan tot een aanpassing van de voetbalpiramide.

De afgelopen jaren maakten steeds meer amateurclubs uit de regio de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. De KNVB hield in de zomer een onderzoek over ‘de wensen en mogelijkheden voor de toekomst bij het zondag- en zaterdagvoetbal’. Om een voorstel te kunnen doen is, zo blijkt, een ‘bredere aanpak’ nodig. Alleen in de hoogste klasse van het amateurvoetbal, de tweede divisie, zijn zowel zaterdag- als zondagclubs vertegenwoordigd. Vanaf de derde divisie is er een scheiding.

Knelpunten

Op de agenda tijdens de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal (12 december) staan de volgende knelpunten bij het zondag- en zaterdagvoetbal:

* Wat is de visie op zaterdag- en zondagvoetbal in relatie tot de competitiepiramide en wat betekent dat voor de onderlinge samenhang tussen zaterdag- en zondagcompetities?

* Welke keuzes volgen daaruit en wat zijn daarvan de consequenties?

* Hoe werken we zaken praktisch uit (denk o.a. aan promotie/degradatie)?

* Specifiek aandacht in dit geheel gaat naar het issue van ‘horizontaal’ overstappen tussen zondag en zaterdag (en vice versa).

* De vraag of – en zo ja hoe - het reservevoetbal in de verkenning van oplossingen voor het zaterdag- en zondagvoetbal moet/kan worden betrokken.

Niet realistisch

„De ‘bredere aanpak’ zou gericht moeten zijn op de concrete introductie van de eerste aanpassingen/ maatregelen met ingang van het seizoen 2022/’23", zo staat in het voorstel van het bestuur amateurvoetbal. „Daarbij gaat het dan primair om het aanpassen van reglementen en/of (promotie-/degradatie)regelingen. Dit betekent dat in beginsel met ingang 2023/’24 wijzigingen in de competitiepiramide zichtbaar worden. Eerder is niet realistisch.”