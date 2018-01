Voormalig-prof Joost Krijns nieuwe aanwinst Excelsior'31

Go Ahead Eagles

Krijns voetbalde in de jeugd bij Helios en Go Ahead Eagles en vertrok in 2011 van Koninklijke UD naar CSV Apeldoorn. In 2013 tekende hij een contract bij Go Ahead Eagles, maar daar kwam hij niet in actie voor het eerste elftal. Na een seizoen keerde hij terug bij CSV Apeldoorn, waar hij inmiddels 148 duels achter zijn naam heeft staan.