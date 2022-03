Voorstel KNVB: tot en met eerste klasse gemengde competities in het amateurvoetbal

De bond wil enkele wijzigingen doorvoeren in het amateurvoetbal. In Nederland is er vanaf de derde divisie een scheiding tussen zaterdag- en zondagvoetbal, iets wat al vele jaren voor discussie zorgt. Alleen in de tweede divisie zitten zaterdag- en zondagclubs bij elkaar ingedeeld. „De laatste jaren heeft de KNVB gezien dat het competitiemodel langzaam scheef aan het groeien is. Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de zondag naar de zaterdag”, aldus de bond.