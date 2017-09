Vooruitblik amateurvoetbal: de strijd barst los!

Zaterdag, tweede klasse H

Hulzense Boys - Den Ham (14.30 uur)

In de zaterdag tweede klasse H begint Hulzense Boys op zater thuis tegen Den Ham. De eerste klasse bleek afgelopen seizoen toch echt wat te hoog gegrepen voor Hulzense Boys, een niveau lager hoopt de ploeg regelmatig te kunnen juichen. Den Ham kent een uitstekende voorbereiding met overwinningen op De Zweef en Vroomshoopse Boys. Het duel met Hulzense Boys is met name voor coach Jurgen Kok pikant. Hij vertrok afgelopen seizoen voortijdig bij Hulsen na ‘een verschil van inzicht’. Kok staat dit seizoen aan het roer bij Den Ham.

Zondag, tweede klasse J

Bon Boys - Luctor et Emergo (14.00 uur)

Het blijft onwerkelijk. Luctor et Emergo was hard op weg naar het kampioenschap, maar gaf een forse voorsprong toch nog uit handen. Niet Luctor, maar Schalkhaar pakte uiteindelijk de titel. Geen eerste klasse, maar komend seizoen ‘gewoon’ de tweede. Zondag wordt er om 14.00 uur afgetrapt tegen Bon Boys, een club die juist met veel plezier terugdenkt aan 2016/2017. Bon Boys pakte op indrukwekkende wijze de titel in de derde klasse C. Een interessant affiche dus.

Zondag, derde klasse A

Eilermark - Suyoye Mediterraneo (14.00 uur)

Twee clubs die komend seizoen een gooi gaan doen naar de titel in de derde klasse A zijn Eilermark en Suryoye Mediterraneo. Eilermark zag zestien(!) spelers komen en acht gaan. Voor Suryoye kan het seizoen niet snel genoeg beginnen na een wervelende voorbereiding. De ene monsterzege volgde na de andere: 7-1, 8-1, 9-1 en 13-1. Alsof het niks is. Het is voor Suryoye te hopen dat de Jägermeister koud staat. Elke overwinning wordt dit seizoen gevierd met een shotje van de kruidenlikeur na afloop.

Zondag, derde klasse A

Saasveldia - KOSC (14.00 uur)

Een promovendus tegen een degradant. Met een veertiende plek eindigde KOSC vorig seizoen als laatste in de tweede klasse J. Saasveldia schoot zichzelf naar het kampioenschap ten koste van Losser, waar het dit jaar overigens weer tegen in actie komt. Herman Hegeman kende een teleurstellend jaar bij KOSC, bij zijn nieuwe ploeg Saasveldia ging het afgelopen seizoen veel beter. Saasveldia speelt voor het eerst in de clubhistorie in de derde klasse. Kan hij zijn oude club meteen pijn doen?