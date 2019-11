Vooruitblik amateurvoetbal: klassieker in de kelder tussen Daarle en Daarlerveen

Zaterdag 23 november

Derde divisie

Excelsior’31 - ONS Sneek (14.30u)

Nieuwkomer Excelsior’31 staat op een keurige plek in de derde divisie, maar wacht nog altijd op de eerste thuiszege van het seizoen. Zaterdag moet het gebeuren. Tegenstander ONS Sneek staat onderaan en won nog geen wedstrijd.

Vierde klasse E

Daarle - Daarlerveen (14.30u)

De sportparken liggen zo’n drie kilometer uit elkaar, een echte klassieker in de kelder. Maar als het aan Daarlerveen ligt niet lang meer. De club is ambitieus en wil hogerop. Vorig seizoen dwong de ploeg geen promotie af, dit seizoen moet het alsnog gebeuren. Daarlerveen staat tweede, Daarle in de middenmoot met tien punten. Dat is slechts een puntje minder in vergelijking met het hele (!) vorige seizoen.

Vierde klasse F

Sportlust Glanerbrug - FC Berghuizen (15.30u)

Twee clubs die zich sinds dit seizoen volledig focussen op het zaterdagvoetbal. Kwaliteit te over bij Sportlust, maar de ploeg staat toch echt tweede achter Berghuizen. Verschil: een punt. Berghuizen pakte onlangs al de periodetitel.

Volledig scherm MVV’29 en De Tukkers troffen elkaar afgelopen seizoen in de nacompetitie. De Tukkers won waardoor MVV degradeerde. © Orange Picturesr

Zondag 24 november

Hoofdklasse A

Quick’20 - VOC (14.00u)

Het bericht vanuit Oldenzaal deze week was duidelijk: ‘Binnen drie jaar spelen alle prestatieteams van Quick’20 op zaterdag’. Het eerste zaterdagteam is inmiddels opgeklommen naar de tweede klasse, het zondagteam speelt in de hoofdklasse. Voor hoe lang nog? Tja, minder dan drie jaar. Natuurlijk wil Quick elke wedstrijd winnen, ook die van zondag tegen hekkensluiter VOC. Maar het voelt toch allemaal net wat anders. Hoewel er ook genoeg is om voor te vechten. „Wij willen het liefst horizontaal overstappen”, sprak Quick’20-voorzitter Gerard Heskamp. „Van de hoofdklasse op zondag naar de hoofdklasse op zaterdag. Dat is lastig, maar het schijnt te kunnen.”

Tweede klasse J

Achilles’12 - BWO (14.00u)

Met ATC’65, Barbaros, Achilles’12 en BWO telt de tweede klasse J dit seizoen liefst vier Hengelose clubs. De twee laatstgenoemden treffen elkaar zondag. Bij het jaar van BWO past vooralsnog maar een woord: pijnlijk. Na de degradatie afgelopen seizoen uit de eerste klasse gaat het een niveau lager ook slecht. BWO won nog niet en staat onderaan. Achilles’12 heeft het ook niet makkelijk. Vorig seizoen was de ploeg nog dicht bij promotie, nu staat Achilles elfde.