Vooruitblik amateurvoetbal: Mooie derby's in de districtsbeker

vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE - De competitie komt dichter en dichterbij, over twee weken begint het nieuwe seizoen voor de amateurs vanaf de eerste klasse. Tot die tijd staan er bekerwedstrijden op het programma. De eerste speelronde zit er inmiddels op, komend weekeinde is wedstrijddag 2 en kunnen sommige ploegen zich al verzekeren van een plek in de vervolgfase van het toernooi. Zowel zaterdag als zondag staan er enkele mooie derby’s op de rol. Bekijk hier een overzicht.

Zaterdag, groep 89

Den Ham - Vroomshoopse Boys (14.30 uur)

Een derby in Twenterand. En niet de laatste dit seizoen voor Den Ham. In de competitie treft het met promovendus Voorwaarts een andere buurman. Zaterdagmiddag zal de tegenstand iets behoorlijker zijn. Vroomshoopse Boys wist namelijk in de voorbereiding al met 8-2 te winnen van de ploeg uit Westerhaar. Echter, Den Ham won het eerste bekerduel verrassend met 2-1 bij De Zweef. Kan het ook tegen Vroomshoopse Boys stunten?

Zaterdag, groep 6

Oranje Nassau - PH (15.00 uur)

Vorig jaar de derby tegen Luctor et Emergo, dit keer in het kader van de districtsbeker op bezoek bij Oranje Nassau. Het is alweer enige tijd geleden dat PH de burenruzie met ON uitvocht. ON (derde klasse) is van origine een zaterdagclub. Bij PH zijn ze afgelopen zomer overgestapt naar het zaterdagvoetbal en dus begint de ploeg onderaan de ladder, in de vierde klasse. Beide ploegen begonnen het bekertoernooi vorige week met een monsterzege. PH versloeg Daarle met 8-1, ON won op zijn beurt met 8-0 van PW.

Zondag, groep 39

Rietmolen – WVV’34 (14.00 uur)

Ook Rietmolen en WVV'34 vechten dit weekend een derby uit. De ploeg uit Hengevelde degradeerde afgelopen seizoen uit de derde klasse en mag het komend seizoen laten zien in de zogeheten 'Hof van Twente klasse', oftewel 4B. WVV'34 is het bekertoernooi goed begonnen met een 3-2 thuisoverwinning op Vios Beltrum. Op papier moet ook Rietmolen geen problemen opleveren, ware het niet dat tijdens derby's vaak meer wordt gevraagd dan mooi voetbal. Rietmolen zal de huid duur verkopen zondagmiddag.

Zondag, groep 82

Rigtersbleek - Vogido (14.00 uur)

Twee Enschedese derby's in de tweede speelronde van de districtsbeker. Rigtersbleek krijgt om 14.00 uur bezoek van Vodigo, de kersverse tweedeklasser. Rigtersbleek verslikte zich onlangs in Barbaros, waar het met 2-1 onderuit ging. Tegen stadsgenoot Sparta werd in de beker wel gewonnen met 2-0. Ook Vogido wist zijn eerste bekerpotje te winnen. Op eigen veld was de ploeg van trainer Arno Leppink met 2-0 te sterk voor Varsseveld.

Zondag, groep 4

De Tubanters - SC Enschede (14.00 uur)

De andere Enschedese derby is die tussen De Tubanters en SC Enschede. Twee ploegen die elkaar vorig jaar troffen in de derde klasse A. De Tubanters gaat het komend seizoen een niveautje lager proberen, terwijl ze bij SC Enschede hopen in de top van de derde klasse mee te kunnen draaien. SC Enschede rekende vorige week op kinderlijke wijze af met Vosta: 10-0. De Tubanters zal uit zijn op eerherstel, na de 4-0 bekernederlaag tegen Buurse.